Принца Чарльза поздравили с днем рождения, показав его детское фото в платье

Оригинальное поздравление с днем рождения получил старший сын королевы Великобритании принц Чарльз. Его высочеству 14 ноября исполнился 71 год. В аккаунте монаршей семьи в Instagram был опубликован поздравительный пост с двумя фотографиями и короткой подписью.

«Поздравляю принца Уэльского с днем рождения!» — говорится в подписи к публикации.

Instagram @theroyalfamily

В публикации представлены две фотографии принца Уэльского. На первом снимке Чарльз позирует стоя на фоне замка Мэй в Шотландии в национальном наряде — пиджаке и килте.

На втором черно-белом архивном снимке изображены Елизавета II и ее супруг принц Филипп, который держит на руках малыша Чарльза в светлом наряде, похожем на платьице. Учитывая любовь королевы к шуткам и розыгрышам, можно предположить, что Елизавета II решила слегка позабавиться над своим великовозрастным ребенком.

Instagram @theroyalfamily

Пользователи, подписанные на королевскую страницу, сдержанно присоединились к поздравлению в адрес принца Чарльза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рождество Меган Маркл и принц Гарри проведут в США.