Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 4,5 гектаров
Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
Фото: Telegram/Светлана Маслова | Глава города-курорта Анапа/sbmaslova
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Площадь природного пожара на территории заповедника «Утриш» в Анапе достигла 4,5 гектаров. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем официальном канале в Telegram.
Пожарные продолжают бороться с огнем. Активное горение сохраняется на 1,5 гектарах земли.
«Ночью все силы были брошены на предотвращение распространения огня в сторону поселка Малый Утриш», — уточнила Светлана Маслова, добавив, что в той части огнеборрцы смогли остановить распространение пламени.
В ликвидации пожара участвует 47 человек и 17 единиц спецтехники. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, казаки, а также работники лесничества. В ближайшее время власти города планируют нарастить силы и средства. При необходимости будет задействована авиация.
Ранее крупный лесной пожар разгорелся под Челябинском. Его, к счастью, удалось быстро потушить. Пламя было локализовано на площади 700 гектаров. До этого огнеборцы также потушили лесной пожар в Оренбургской области. В работе были задействованы Ил-76 и Ми-8.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
42%
Нашли ошибку?