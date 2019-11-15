«Берите интервью у других!»: Роналду жестко пресек вопросы о своей форме

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду резко пресек вопросы журналистов о своей форме. Его слова приводит Football Italia.

«Я не только в порядке, но и могу сказать, что вполне в хорошей форме. Баланс определенно положительный. Теперь берите интервью у других!» — сказал футболист.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш тоже сказал журналистам, что Роналду в порядке.

«С Криштиану все в порядке. Его действия на поле говорят больше, чем что-либо еще», — сказал тренер после игры, в которой нападающий оформил хет-трик.

Форма Роналду начала вызывать беспокойство поклонников после двух матчей — 7 и 10 ноября. В обоих его заменили, объяснив это травмой колена.

15 ноября португальский футболист оформил хет-трик в матче против Литвы в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершалась со счетом 6:0.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболисты сборной России будут играть в своей старой форме на оставшихся отборочных ЧЕ-2020.