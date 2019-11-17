Алисия Викандер рассказала о съемках в постельных сценах

Известная шведская актриса Алисия Викандер в интервью британскому Harper's Bazaar рассказала о съемках в постельных сценах. За свою карьеру звезда неоднократно демонстрировала страсть к своему партнеру на киноэкране. Впервые теледива сыграла в откровенном эпизоде, когда ей было 20 лет.

«Я снялась в своей первой сексуальной сцене, наверное, лет в 20. Все было очень технично, как и должно быть. Я стараюсь, чтобы этот процесс был быстрым и приятным», — призналась светская львица.

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Алисия не раз принимала участие в сексуальных сценах, где появлялась в кадре полностью обнаженной в кадре. Викандер отметила, что задача съемочной группы — снять откровенный эпизод всего за один дубль. Работу актеров она сравнила с обязанностями танцоров, которым ставят хореографию перед выступлением.

«Все на съемочной площадке готовы, потому что вы должны снять эту сцену за один дубль. Как танцорам ставят хореографию, так же и у нас. Я думаю, что это способ сделать так, чтобы всем было комфортно», — пояснила Алисия.

Однако иногда страх и стеснение все-таки берет вверх над актерским мастерством, призналась актриса.

«Хотя порой бывает странно и неудобно. Мы пытаемся через объектив передать немного магии, чтобы зрители поверили, что все по-настоящему», — рассказала звезда.



В новом загадочном фильме «Птица землетрясения», вышедшем в 2019 году, Викандер страстно целуется с коллегой Наоки Кобаяси. Кинолента стала экранизацией романа Сюзанны Джонс. Действие картины происходит в Токио в 1989 году.

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