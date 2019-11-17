Герои «Ну, погоди!» вернутся на экраны летом 2020 года

Киностудия «Союзмультфильм» всерьез задумалась о продолжении легендарного мультсериала «Ну, погоди!». Вскоре зрители снова увидят на экранах любимых героев. Как пишет Интерфакс со ссылкой на председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву, премьера новых серий о дружбе зайца и волка планируется не ранее лета 2020 года.

Поводом для продолжения мультсериала стало 50-летие анимационной картины, которое она отпраздновала в 2019 году. Первый эпизод «Ну, погоди!» зрители увидели в мае 1969 года.

www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia

«Ну, погоди!» — не единственный проект, который спустя годы получит продолжение. Ранее вышли новые серии мультсериала «Трое из Простоквашино», который зрители восприняли неоднозначно. Далеко не всем понравилось, что героев перенесли в реалии современного мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сукачев и Охлобыстин перепели песню «Кабы не было зимы».