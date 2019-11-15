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В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»

, 15:55 | Ниса Мурзанаева 12

Два лайнера зацепились крыльями. На борту одного из них находились 42 пассажира, никто не пострадал.

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Фото, видео: РИА Новости / Лысцева Марина

Представители авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с касанием самолетов в «Шереметьево». Ранее прилетевшее в столицу из Минска воздушное судно слегка задело другой лайнер.

«Утром 15 ноября в аэропорту „Шереметьево“ самолет А320, прибывший из Минска, во время заруливания на место стоянки слегка соприкоснулся законцовками крыла с рядом стоящим самолетом А321», — рассказали в компании.

В «Аэрофлоте» отметили, что постановка самолета на место стоянки осуществлялась по командам сотрудника компании «Шереметьево Хэндлинг». В результате инцидента никто из 42 пассажиров, находящихся на одном из бортов, не пострадал.

«Касание было минимальным, пассажиры не почувствовали удара», — добавили представители «Аэрофлота».

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места столкновения самолетов в «Шереметьево».

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