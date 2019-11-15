В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»

Представители авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с касанием самолетов в «Шереметьево». Ранее прилетевшее в столицу из Минска воздушное судно слегка задело другой лайнер.
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В «Аэрофлоте» отметили, что постановка самолета на место стоянки осуществлялась по командам сотрудника компании «Шереметьево Хэндлинг». В результате инцидента никто из 42 пассажиров, находящихся на одном из бортов, не пострадал.
«Касание было минимальным, пассажиры не почувствовали удара», — добавили представители «Аэрофлота».
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места столкновения самолетов в «Шереметьево».