В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетами в «Шереметьево»

Представители авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с касанием самолетов в «Шереметьево». Ранее прилетевшее в столицу из Минска воздушное судно слегка задело другой лайнер.

« Утром 15 ноября в аэропорту „Шереметьево“ самолет А320, прибывший из Минска, во время заруливания на место стоянки слегка соприкоснулся законцовками крыла с рядом стоящим самолетом А321» , — рассказали в компании.

В «Аэрофлоте» отметили, что постановка самолета на место стоянки осуществлялась по командам сотрудника компании «Шереметьево Хэндлинг». В результате инцидента никто из 42 пассажиров, находящихся на одном из бортов, не пострадал.

«Касание было минимальным, пассажиры не почувствовали удара», — добавили представители «Аэрофлота».

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места столкновения самолетов в «Шереметьево».