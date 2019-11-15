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  4. Зацепились крыльями: кадры с места столкновения самолетов в «Шереметьево»

Зацепились крыльями: кадры с места столкновения самолетов в «Шереметьево»

, 11:16 | Ниса Мурзанаева Фото 25

На борту одного из лайнеров находились 42 пассажира.

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Фото, видео: 5-tv.ru; СК РФ

Кадры с места столкновения самолетов в «Шереметьево» опубликованы следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ. В московском аэропорту два лайнера «сцепились» крыльями.

Предварительно, Airbus A-320, прилетевший в столицу из Минска, после посадки в аэропорту, двигаясь на стоянку, задел другое воздушное судно. В одном из самолетов находились 42 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. Оба лайнера не получили серьезных повреждений.

В настоящий момент аэропорт «Шереметьево» осуществляет работу в штатном режиме.

В воздушной гавани работают правоохранительные органы. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по факту происшествия с самолетами следователи проводят проверку.

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