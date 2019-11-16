Гарик Харламов продолжает троллить Ларису Гузееву в сети

Известный российский шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов продолжает троллить актрису и телеведущую Ларису Гузееву в сети. Недавно комик опубликовал очередную серию смешных картинок на своей странице в Instagram, где «поиздевался» над коллегами. Не обошлось и без фотографии Гузеевой. Харламов приставил к телу актрисы свое лицо и подписал кадр: «Лариса Бульдог Гузеева».

«Немного новых людей вам в ленту!» — подписал пост юморист.

Instagram @garikkharlamov

Не все пользователи оценили задумку комика, а некоторые и вовсе посчитали, что данная шутка вовсе не смешная.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов принес извинения Ларисе Гузеевой за многомесячный троллинг.