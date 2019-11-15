  1. Пятый канал
  4. Жена рэпера Джигана ответила на вопросы подписчиков про беременность

Жена рэпера Джигана ответила на вопросы подписчиков про беременность

, 17:32 | Мия Субботина Фото 13

Модель призналась, что муж всегда присутствует на родах.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова ответила на самые волнующие вопросы подписчиков в сторис на своей странице в Instagram. Больше всего фолловеры уделили внимание вопросам о беременности модели и предстоящих родах. В одном из ответов Оксана призналась, что муж всегда присутствует на родах и этот раз не будет исключением.

«Джиган будет присутствовать на родах?» — поинтересовался подписчик Самойловой.

«Конечно, как и всегда. Вообще, он очень четко контролирует всю мою беременную жизнь. Иногда мне кажется, что у нас один живот на двоих», — поделилась жена рэпера.

Instagram @samoylovaoxana

На вопрос про пол будущего ребенка Самойлова вновь увильнула, сохранив интригу. Однако раскрыла секрет, что имя с мужем они уже выбрали. Также Оксана поделилась советом, как сохранить тело в тонусе и прекрасной форме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов запретил беременной жене загорать на пляже.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Последние новости

17:32
Жена рэпера Джигана ответила на вопросы подписчиков про беременность
17:30
В Госдуме прокомментировали запрет на посуточную аренду квартир
17:18
Адвокат Соколова объяснил, зачем на доцента надели бронежилет и каску
17:07
Известный математик Олег Ивашев-Мусатов случайно выпил «Крота»
17:00
Видео: премию «Меценат года» вручили на Культурном форуме в Петербурге
16:54
Нет управы на переправе: водитель-лихач сбил сотрудника ГИБДД в Якутии

Сейчас читают

Соколов показал, как топил рюкзак с отрубленными конечностями убитой студентки
«Душа танцует самбу»: Пегова зажигательно исполнила бразильский танец — видео
Гороскоп на 15 ноября: Убывающая Луна в Близнецах повлияет на принятие решений

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев