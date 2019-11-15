Жена рэпера Джигана ответила на вопросы подписчиков про беременность

Оксана Самойлова ответила на самые волнующие вопросы подписчиков в сторис на своей странице в Instagram. Больше всего фолловеры уделили внимание вопросам о беременности модели и предстоящих родах. В одном из ответов Оксана призналась, что муж всегда присутствует на родах и этот раз не будет исключением.

«Джиган будет присутствовать на родах?» — поинтересовался подписчик Самойловой.

«Конечно, как и всегда. Вообще, он очень четко контролирует всю мою беременную жизнь. Иногда мне кажется, что у нас один живот на двоих», — поделилась жена рэпера.

Instagram @samoylovaoxana

На вопрос про пол будущего ребенка Самойлова вновь увильнула, сохранив интригу. Однако раскрыла секрет, что имя с мужем они уже выбрали. Также Оксана поделилась советом, как сохранить тело в тонусе и прекрасной форме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов запретил беременной жене загорать на пляже.