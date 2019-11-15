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  4. Футболисты вместе с талисманом Евро-2020 провели футбольный матч в детском центре в Петербурге

Футболисты вместе с талисманом Евро-2020 провели футбольный матч в детском центре в Петербурге

, 20:36 Эфирная новость 9

После необычного урока физкультуры была еще и викторина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru

Тема:
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Веселый Скиллзи — талисман чемпионата Евро-2020 — лично познакомился с петербургскими детьми.

Он провел тренировку в «Центре содействия семейному воспитанию» вместе со звездами российского футбола. После необычного урока физкультуры была еще и викторина. Причем вопросы задавала вице-премьер Ольга Голодец. Также она рассказала о том, что ждет гостей Евро-2020 в Петербурге.

«Они будут показывать репродукции картин, хранящихся в Эрмитаже. Автором которых являются представители тех стран, которые выходят в этот день на поле. Оказалось, что у нас Эрмитаж может порадовать своей коллекцией болельщиков всех стран», — сказала вице-премьер.

Ну, а экс-игроки российской сборной поделились своими прогнозами на предстоящий матч Россия — Бельгия.

Отборочный матч пройдет 16 ноября на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Малафеев и Сычев сказали о матче Россия — Бельгия.

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