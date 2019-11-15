Футболисты вместе с талисманом Евро-2020 провели футбольный матч в детском центре в Петербурге

Веселый Скиллзи — талисман чемпионата Евро-2020 — лично познакомился с петербургскими детьми.

Он провел тренировку в «Центре содействия семейному воспитанию» вместе со звездами российского футбола. После необычного урока физкультуры была еще и викторина. Причем вопросы задавала вице-премьер Ольга Голодец. Также она рассказала о том, что ждет гостей Евро-2020 в Петербурге.

«Они будут показывать репродукции картин, хранящихся в Эрмитаже. Автором которых являются представители тех стран, которые выходят в этот день на поле. Оказалось, что у нас Эрмитаж может порадовать своей коллекцией болельщиков всех стран», — сказала вице-премьер.

Ну, а экс-игроки российской сборной поделились своими прогнозами на предстоящий матч Россия — Бельгия.

Отборочный матч пройдет 16 ноября на стадионе в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Малафеев и Сычев сказали о матче Россия — Бельгия.