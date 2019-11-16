Вино с утра и два рассвета: пассажиры рассказали о «странностях» самого длинного авиаперелета

Пассажиры самого длинного беспосадочного авиарейса поделились впечатлениями от первого коммерческого полета. Многим он показался «странным». Исторический рейс из лондонского Хитроу в австралийский Сидней состоялся 14 ноября. Boeing 787-9 Dreamliner австралийской авиакомпании Qantas вылетел из Великобритании в 6 часов утра.

Как пишет Daily Mail, корреспондент которой тоже находился на борту, первое, что удивило путешественников, это бутерброды со стейком, суп и вино на завтрак, поскольку по сиднейскому времени было уже время ужина.

Кроме того, во время перелета пассажиры дважды наблюдали рассвет. Первый раз — вскоре после вылета из Лондона, а второй — пролетая над Индонезией.

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Необычным показалось участникам перелета и занятия аэробикой в проходах между креслами самолета под руководством специального тренера. По словам очевидца, зарядку люди делали дружно, но «с разной степенью энтузиазма».

Издание отмечает, что для беспересадочного полета из Великобритании в Австралию физиологи разработали специальную программу питания, освещения и физических упражнений, которая призвана максимально облегчить пассажирам длительное нахождение в воздухе и смену часовых поясов.

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