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«Книжек не читали!»: лидер группы «Цветы» Стас Намин раскритиковал молодежь

, 9:37 | Ниса Мурзанаева 55

68-летний музыкант посетовал на ценности современного поколения.

Фото: Instagram @stas_namin_official

Театральный деятель, лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин раскритиковал ценности современного поколения. В интервью Алле Довлатовой музыкант заявил, что нынешняя молодежь ведет себя развязно. 68-летний исполнитель также посетовал на то, что молодые люди перестали читать литературу, и все их познания заканчиваются сюжетами детских произведений.

«К сожалению, у них сегодня в моде беспардонность и самоуверенность. Книжек не читали, кроме „Колобка“. В жизни ничего не представляют. Щеки надувают при первой возможности», — сказал знаменитость.

По словам Стаса Намина, в былые времена «все-таки молодежь была деликатнее». Музыкант отметил — «сейчас все забыли такое слово, как достоинство».

Однако Стас Намин признался — иногда он смотрит научные ток-шоу, в которых участвуют молодые люди, поражающие его высоким интеллектом. Певец понимает, что нельзя всю молодежь грести под одну гребенку.

«Там молодые ребята с такими мозгами!» — поделился лидер «Цветов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что электрика театра Стаса Намина подозревают в убийстве.

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«Книжек не читали!»: лидер группы «Цветы» Стас Намин раскритиковал молодежь

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