Евгения Плющенко рассмешили слухи о его тайной любовнице

Яна Рудковская и Евгений Плющенко счастливы в браке десять лет. Звездная пара воспитывает шестилетнего сына Сашу, которого все ласково называют Гном Гномычем. Недавно чета знаменитостей начала сниматься в реалити-шоу. Зрители передачи смогли увидеть жизнь семьи «изнутри». Отныне камеры следят за каждым шагом жены-продюсера и мужа-фигуриста.

После премьеры проекта журналисты и общественность стали следить за жизнью Яны Рудковской и ее близких еще пристальнее. Не обошлось и без домыслов. Недавно в сети появилась информация о якобы неверности супруга продюсера. Источники уверяли — Евгений Плющенко якобы завел роман на стороне.

Телеведущая решила обрубить подобные слухи на корню и обелить честное имя мужа. Яна Рудковская опубликовала в Telegram-канал «Голубь мира» отрывок личного разговора с Евгением Плющенко. Судя по словам и тону фигуриста, ни о какой измене любимой супруге не могло быть и речи.

«Да, котенька, это сильно. А чего они не написали, что у меня пять любовниц и что мы с тобой не живем, разводимся. Пускай обсуждают. Это все наш проект так гуляет. Люблю тебя», — трогательно завершил беседу спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники обсуждают поведение Евгения Плющенко и Яны Рудковской на сцене.