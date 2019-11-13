«Бедный мужик»: соцсети обсуждают поведение Плющенко и Рудковской на сцене

Яна Рудковская и Евгений Плющенко в очередной раз заставили фанатов поволноваться за свои отношения. Недавно звездная пара стала сниматься в реалити-шоу про их личную жизнь. Возможно, камеры, следящие за каждым шагом знаменитостей, заставляют их нервничать и провоцируют стресс. Евгений Плющенко чуть не сорвал церемонию награждения глянцевого журнала.

Продюсер и фигурист вместе должны были объявить со сцены имя «Певицы года». Вот только Евгений Плющенко перебил вступительную речь супруги, а в конце и вовсе заявил, что находится на мероприятии не по собственной воле.

«Я вам искренне скажу — я действительно отбываю наказание!» — заявил спортсмен.

За своеобразным «срывом» Евгения Плющенко его жена наблюдала с грустью. Фигурист, стремясь побыстрее со всем покончить и уйти со сцены, даже не стал рекламировать свое ледовое шоу. Об этом его попросил ведущий церемонии Иван Ургант. Известный весельчак также подчеркнул, что «отбывать наказание» спортсмен решил сам.

«Это ты женился, а не мы!» — сказал Ургант.

Позже Яна Рудковская прокомментировала инцидент, чуть было не сорвавший праздничное мероприятие.

«А это мой самый любимый момент — признание Евгения. Обожаю. Затмило даже вручение премии и мой ярчайший образ», — поделилась знаменитость в Instagram.

Поклонники звездного семейства встали на сторону Евгения Плющенко.

«Бедный мужик», — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты переживают за отношения Рудковской и Плющенко.