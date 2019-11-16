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  4. Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали

Президента Сербии Вучича экстренно госпитализировали

, 12:15 | Игорь Рязов Видео 1 625

Главу государства госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Predrag Milosavljevic, Tolga Adanali, martin schrampf, Frank Hoermann/SVEN SIMON, Kremlin Pool

Президент Сербии Александр Вучич был экстренно госпитализирован. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте его администрации.

«Во второй половине дня 15 ноября президент Республики Сербия Александр Вучич был принят в Военно-Медицинскую академию в Белграде из-за проблем сердечно-сосудистой системы», — говорится в коротком пресс-релизе.

Сообщение было опубликовано 16 ноября в 9:53 по московскому времени. Информации о текущем состоянии президента Вучича его администрация не дает, пишет «Экономика сегодня».

Александру Вучичу 49 лет. Пост президента Сербии он занимает с 2017 года. До этого был министром информации, несколько раз избирался депутатом, возглавлял Минобороны Сербии, а также занимал пост вице-премьера, отвечающего за борьбу с коррупцией и преступностью. До избрания президентом был премьер-министром.

Александр Вучич давно и последовательно выступает за хорошие отношения с Россией. Как сообщал 5-tv.ru, ранее президент Сербии подтвердил закупку российского ЗРПК «Панцирь-С».

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