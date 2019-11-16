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Поднять цены на шипованную резину предложили в Госдуме

, 14:50 | Игорь Рязов Видео 375

Сделать зимние шины дороже хочет депутат Александр Васильев. Идею уже оценил вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Brian Cahn, RT, Konstantin Kokoshkin, FrankHoermann/SVEN SIMON, J.W.Alker; ТАСС / Новодережкин Антон, Фадеичев Сергей

Повышение стоимости шипованной автомобильной резины выглядит предпочтительнее ограничения скорости до 80 км/ч на всех дорогах в зимний период. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Можно не ограничивать скорость, но, например, ввести компенсацию за их (дорог — Прим. ред) вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — сказал Неверов агентству «Москва».

По мнению депутата, с предложением «Автодора» об ограничении скорости не согласятся жители южных регионов страны. Они не часто видят снег, а штрафовать их, опасается парламентарий, будут и за превышение, и за зимнюю резину.

Васильев предложил еще одну альтернативу предложению «Автодора» — использовать хорошие и современные материалы при строительстве дорог. Тогда шипованная резина не будет наносить им ущерб.

Реакция руководства Госдумы на предложение поднять цены на шипованную резину

Первую идею депутата уже прокомментировал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Он сказал, что сказанное Васильевым является исключительно его личной точкой зрения.

«Предложение, которое озвучил наш коллега Александр Васильев, о повышении стоимости шипованных колес — его личная позиция. Это не обсуждалось на фракции („Единая Россия“ — Прим. ред), никак не формализовано и не имеет каких-либо перспектив», — сказал он.

Как сообщал 5-tv.ru, «Автодор» ранее предложил сократить срок использования шипованной резины. Для регионов Центральной России его предложено уменьшить с 273 до 188 дней. Для других регионов нормы хотят устанавливать в зависимости от климатических условий.

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