Москвичу сломали ребра во время драки в бойцовском клубе

Жителю Москвы сломали ребра во время ссоры в столичном бойцовском клубе. Как стало известно 5-tv.ru, 30-летний мужчина сам обратился в больницу.

Инцидент произошел поздним вечером 13 ноября.

Через несколько часов мужчина самостоятельно пришел в больницу. Врачи диагностировали перелом ребер с правой стороны и правосторонний пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Медики обратились в полицию.

Второй участник драки пока не установлен. Возбуждено уголовное дело в связи с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть первая статьи 111 УК РФ). Продолжается расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой ожесточенной драке в Москве — участвовавший в ней подросток попал в больницу с переломом челюсти.