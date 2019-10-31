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  4. Подростку сломали челюсть в ожесточенной драке в Москве

Подростку сломали челюсть в ожесточенной драке в Москве

, 10:33 312

Юноша оказался в больнице с тяжелой травмой.

Фото: www.globallookpress.com

Подросток попал в больницу после конфликта с товарищем. Молодому человеку потребовалась помощь врачей из-за перелома челюсти.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в Москве 31 октября. По словам матери пострадавшего, накануне 16-летний юноша ссорился со своим приятелем. Парня, с которым у ее сына произошел конфликт, женщина не знает.

Подростку потребовалось хирургическое вмешательство — молодого человека прооперировали. Что стало причиной размолвки, которая привела к перелому челюсти подростка, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге студенты устроили драку, в ходе которой проломили череп мужчине. Потасовка попала на камеры видеонаблюдения.

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