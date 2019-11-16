Студенты встали на защиту грифонов Банковского моста в Санкт-Петербурге

Студенты встали на защиту статуй грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге. Молодые люди устроили театрализованное представление в рамках VIII международного культурного форума в Северной столице. Видео перформанса попало в распоряжение 5-tv.ru.

В мероприятии участвовали четверокурсники Российского государственного института сценических искусств и Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Студенты показали зрителям театральную постановку, по сюжету которой древнегреческая богиня возмездия Немезида наказала варваров.

Акцию провели в связи с участившимися случаями вандализма в отношении грифонов. После реставрации со статуй постоянно стирают позолоту неизвестные, так, что начинает просвечивать «неблагородная» желтая краска. Это ощутимо портит вид общественного достояния.

Выступление студентов длилось около получаса и завершилось всеобщим танцевальным флешмобом под трек «Can't touch this».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крылатые грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге открыли свою тайну. Реставраторы обнаружили записки гостей и жителей Северной столицы, в которых те просили «магические» статуи о личном благополучии.