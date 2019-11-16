Американские военные поделились видео с испытаний российского Т-80

Военнослужащие США из бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Короткие видео с испытаний они выложили на странице подразделения в Twitter.

Испытания проходили в Южной Корее, где сейчас и находятся военнослужащие США. В распоряжении Сеула, по состоянию на 2017 год, находилось около 80 единиц Т-80У. Москва поставляла стране танки в конце 1990-х годов.

Управление одной из машин американским военным доверили в рамках учений. Они проходили неподалеку от столицы Южной Кореи. Американцы смогли прокатиться на отечественном танке и вывели его на огневой рубеж, пишет «Экономика сегодня».

«Турбинные двигатели звучат по-особенному в холмах этим утром»;

«Ра-та-та-та», — гласят подписи к видео.

Ранее 5-tv.ru сообщал о статье военных экспертов США, в которой были названы пять лучших советских и российских танков.