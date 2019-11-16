Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленобласти

Частный самолет, вылетевший с аэродрома в Хапо-Ое, совершил аварийную посадку во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, у воздушного судна произошел отказ двигателя. Также известно, что самолет сел на грунтовку, далее съехал с дороги и врезался в забор.

Воздушное судно чешское, повреждений самолет не получил.

Также известна личность его владельца, самолет принадлежит Сергею Л. Сообщается, что мужчина в момент ЧП находился за штурвалом.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажиры рассказали о «странностях» самого длинного авиаперелета.