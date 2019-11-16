Нюша вспомнила свой первый трек «Вою на Луну»

Певица Нюша опубликовала необычное фото с пляжа на своей странице в Instagram и рассказала о своем знакомстве с луной. Девушка обработала снимок: придала небу лиловый оттенок и пририсовала на нем полумесяц. А сама изящно приняла позу на берегу моря.

«Мое знакомство с луной произошло, когда мне было 15) думаю, вы догадались как…) Но гораздо позже я поняла зачем… и как планеты могут влиять на нас и нашу жизнь», — написала знаменитость.

Instagram @nyusha_nyusha

Многие подписчики догадались, что речь идет о композиции исполнительницы «Вою на луну», с которой начался творческий путь Нюши. Также фанаты восхитились красотой и изяществом певицы в комментариях.

«„Вою на Луну“. Эту песню не забудешь! Нюша ты прекрасна»;

«Красота»;

«Волшебно!!!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Нюша поделилась сексуальным снимком, который сделал ее муж.