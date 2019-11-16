СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

Следственный комитет проводит проверку по факту скоропостижной смерти Никиты Исаева. Мужчина умер в поезде по пути из Тамбова в Москву.
По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елены Марковской, смерть Исаева, по предварительным данным, не носит криминального характера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Института актуальной экономики умер на 42 году жизни. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца. В Тамбове политический деятель находился с рабочей поездкой и публиковал в социальной сети видеоотчеты о путешествии.