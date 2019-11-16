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  4. СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

СК начал проверку обстоятельств смерти политика Никиты Исаева

, 15:38 | Нюра Незванова 2 234

Мужчина скоропостижно скончался в поезде по пути из Тамбова в Москву.

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Фото, видео: Facebook @nikita.isaev.3

Следственный комитет проводит проверку по факту скоропостижной смерти Никиты Исаева. Мужчина умер в поезде по пути из Тамбова в Москву.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елены Марковской, смерть Исаева, по предварительным данным, не носит криминального характера.

«По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — цитирует слова представителя ведомства ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что директор Института актуальной экономики умер на 42 году жизни. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца. В Тамбове политический деятель находился с рабочей поездкой и публиковал в социальной сети видеоотчеты о путешествии.

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