МИД РФ ответил на сообщения о возвращении задержанных судов Украине

Министерство иностранных дел России опровергло сообщения о договоренности с Киевом по возвращению украинских кораблей Киеву до проведения нормандского саммита. Комментарий ведомства приводит «Интерфакс».

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — подчеркивают сотрудники МИД РФ.

При этом дипведомство обращает внимание на то, что передача может пройти только «под гарантией сохранности» судов как вещественных доказательств.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Корабли следовали по маршруту Одесса — Мариуполь.

Однако украинская сторона не стала уведомлять РФ о том, что ее суда будут пересекать Керченский пролив, как того требует действующий регламент. В ФСБ России это расценили как провокацию. Киев в свою очередь заявил, что российская сторона нарушила Конвенцию ООН о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Результатом инцидента стало задержание судов и 24 моряков, находившихся на них. Экипажам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы по предварительному сговору. В сентябре 2019 года моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что российские дипломаты направили ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова.