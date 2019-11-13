Российские дипломаты направили ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова

Посольство России в США направило ноту протеста по факту экстрадиции Буркова. Об этом дипломаты написали на официальной странице дипмиссии в Facebook.

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«В связи с экстрадицией росгражданина А. Ю. Буркова из Израиля в США (обвиняется в киберпреступлениях) предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном „охоты“ за нашими гражданами по всему миру. В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что в ближайшее время они навестят россиянина в следственном изоляторе.

Россиянину Алексею Буркову, которого подозревают в киберпреступлениях грозит до 80 лет американской тюрьмы. Обвинения в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег были предъявлены окружным судом Вирджинии, сразу после экстрадиции Буркова из Израиля.

Американцы считают, что российский специалист по информационной безопасности управлял интернет сайтом, где продавали кредитные карты. Ущерб, который якобы нанес россиянин оценили в 20 млн долларов.

Алексей Бурков был арестован в Израиле в 2015 году, куда прилетел на отдых. После долгих судебных разбирательств было принято решение о его экстрадиции в США. Буркова под конвоем доставили в аэропорт Вашингтона накануне утром.