Врачи-урологи рассказали о важности ранней диагностики и способах лечения рака простаты

На телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы», которая состоялась 16 ноября на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», ведущие специалисты России обсудили методы диагностики и лечения одного из самых распространенных в мире видов онкологии — рака предстательной железы, а также выполнили показательные операции.

Конференцию организовала Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке компании OLYMPUS и тема, которую на ней освещали, была выбрана неслучайно, ведь ноябрь во всем мире является месяцем борьбы с мужскими заболеваниями. По словам руководителя Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга Сергея Попова, почти 30% мужского населения планеты страдает раком предстательной железы.

«Поскольку возраст является основным фактором риска развития заболевания, контролировать уровень онкомаркера ПСА (простатического специфического антигена) и посещать уролога не реже раза в год необходимо всем мужчинам после 50 лет, а тем, кто имеет наследственную предрасположенность — с 45 лет. В свою очередь государство сейчас внедряет персонализированный подход, уделяя серьезное внимание каждому пациенту, чье здоровье вызывает опасения», — пояснил руководитель Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга, главный врач Клинической больницы Святителя Луки Сергей Попов.

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

О важности регулярных обследований рассказал заведующий отделением урологии Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга Игорь Орлов.

«Урологические проблемы — например, эректильная дисфункция — часто возникают на фоне других нарушений работы организма, таких как сахарный диабет, эндокринные, неврологические и кардиологические заболевания. К сожалению, далеко не все жители нашей страны знают об этом и уделяют достаточное внимание своему здоровью, а ведь раз в год сдать несколько анализов и посетить врача совсем несложно», — подчеркнул Игорь Орлов.

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Большинство пациентов с этим заболеванием обращаются к врачу, когда уже заболевание прогрессирует. Жителю Геленджика повезло — болезнь 61-летнего мужчины заметил проктолог, к которому пациент пришел с совсем иной проблемой. После обследования выяснилось, что в его предстательной железе развивается злокачественное новообразование — аденокарцинома. Благодаря ранней диагностике заболевания, пациент услышал положительный прогноз врачей. 16 ноября ему провели малоинвазивную лапароскопическую операцию. Теперь пациент сможет вернуться к обычной жизни.

«Эндовидеохирургические вмешательства сегодня являются золотым стандартом лечения онкологических заболеваний органов мочеполовой системы. Именно такие операции — аденомэктомия и простатэктомия — были выполнены пациентам в рамках этой конференции. Отмечу, что лечение они получили по полису ОМС, то есть совершенно бесплатно, поскольку нашей клинике выделены объемы на проведение операций по урологии, онкологии, и многим другим направлениям. Благодаря этим квотам, команде высококлассных специалистов и всему необходимому оборудованию, мы реализуем замкнутый цикл лечения — от первичного осмотра до реабилитации», — рассказал врач-уролог Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике Виталий Полегенький.

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Одной из ключевых тем конференции стала проблема ранней диагностики социально значимых заболеваний. Онкоуролог Медицинского центра «СОГАЗ» в Петербурге Игорь Костюк отметил, что сейчас активно развивается производственная медицина.

«Мы оказываем необходимую медицинскую помощь, проводим профосмотры, а также специальные онкоскрининги для сотрудников крупных промышленных предприятий, работающих не только в центральных, но и в отдаленных регионах — республике Саха (Якутия), Красноярском крае и т. д. Проведение таких углубленных осмотров позволяет работодателям заботиться о здоровье своих сотрудников, а нам, врачам, вовремя предупреждать развитие злокачественных новообразований», — сказал доктор медицинских наук, онкоуролог Медицинского центра «СОГАЗ» в Петербурге Игорь Костюк.

Ведущие специалисты в ходе конференции поделились своим опытом с коллегами из регионов в режиме онлайн. Конференция стала очередным мероприятием социально значимого проекта ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», основной целью которого является создание в рамках группы клиник уникальной образовательной площадки для врачей из Северной столицы и Краснодарского края.