  1. Пятый канал
  4. Врачи-урологи рассказали о важности ранней диагностики и способах лечения рака простаты

Врачи-урологи рассказали о важности ранней диагностики и способах лечения рака простаты

, 18:53 | Нюра Незванова Фото 148

На площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоялась телеконференция «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы».

Фото: Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Тема:
СОГАЗ 15

На телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы», которая состоялась 16 ноября на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», ведущие специалисты России обсудили методы диагностики и лечения одного из самых распространенных в мире видов онкологии — рака предстательной железы, а также выполнили показательные операции.

Конференцию организовала Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» при поддержке компании OLYMPUS и тема, которую на ней освещали, была выбрана неслучайно, ведь ноябрь во всем мире является месяцем борьбы с мужскими заболеваниями. По словам руководителя Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга Сергея Попова, почти 30% мужского населения планеты страдает раком предстательной железы.

«Поскольку возраст является основным фактором риска развития заболевания, контролировать уровень онкомаркера ПСА (простатического специфического антигена) и посещать уролога не реже раза в год необходимо всем мужчинам после 50 лет, а тем, кто имеет наследственную предрасположенность — с 45 лет. В свою очередь государство сейчас внедряет персонализированный подход, уделяя серьезное внимание каждому пациенту, чье здоровье вызывает опасения», — пояснил руководитель Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга, главный врач Клинической больницы Святителя Луки Сергей Попов.

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

О важности регулярных обследований рассказал заведующий отделением урологии Городского центра эндоскопической урологии и новых технологий Санкт-Петербурга Игорь Орлов.

«Урологические проблемы — например, эректильная дисфункция — часто возникают на фоне других нарушений работы организма, таких как сахарный диабет, эндокринные, неврологические и кардиологические заболевания. К сожалению, далеко не все жители нашей страны знают об этом и уделяют достаточное внимание своему здоровью, а ведь раз в год сдать несколько анализов и посетить врача совсем несложно», — подчеркнул Игорь Орлов.

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Большинство пациентов с этим заболеванием обращаются к врачу, когда уже заболевание прогрессирует. Жителю Геленджика повезло — болезнь 61-летнего мужчины заметил проктолог, к которому пациент пришел с совсем иной проблемой. После обследования выяснилось, что в его предстательной железе развивается злокачественное новообразование — аденокарцинома. Благодаря ранней диагностике заболевания, пациент услышал положительный прогноз врачей. 16 ноября ему провели малоинвазивную лапароскопическую операцию. Теперь пациент сможет вернуться к обычной жизни.

«Эндовидеохирургические вмешательства сегодня являются золотым стандартом лечения онкологических заболеваний органов мочеполовой системы. Именно такие операции — аденомэктомия и простатэктомия — были выполнены пациентам в рамках этой конференции. Отмечу, что лечение они получили по полису ОМС, то есть совершенно бесплатно, поскольку нашей клинике выделены объемы на проведение операций по урологии, онкологии, и многим другим направлениям. Благодаря этим квотам, команде высококлассных специалистов и всему необходимому оборудованию, мы реализуем замкнутый цикл лечения — от первичного осмотра до реабилитации», — рассказал врач-уролог Многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике Виталий Полегенький.

Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

Одной из ключевых тем конференции стала проблема ранней диагностики социально значимых заболеваний. Онкоуролог Медицинского центра «СОГАЗ» в Петербурге Игорь Костюк отметил, что сейчас активно развивается производственная медицина.

«Мы оказываем необходимую медицинскую помощь, проводим профосмотры, а также специальные онкоскрининги для сотрудников крупных промышленных предприятий, работающих не только в центральных, но и в отдаленных регионах — республике Саха (Якутия), Красноярском крае и т. д. Проведение таких углубленных осмотров позволяет работодателям заботиться о здоровье своих сотрудников, а нам, врачам, вовремя предупреждать развитие злокачественных новообразований», — сказал доктор медицинских наук, онкоуролог Медицинского центра «СОГАЗ» в Петербурге Игорь Костюк.

Ведущие специалисты в ходе конференции поделились своим опытом с коллегами из регионов в режиме онлайн. Конференция стала очередным мероприятием социально значимого проекта ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», основной целью которого является создание в рамках группы клиник уникальной образовательной площадки для врачей из Северной столицы и Краснодарского края.

Тема:
СОГАЗ 15
11 нояб
Для проведения уникальной операции в Гамбург были приглашены специалисты из РФ
9 нояб
Российские и немецкие врачи вместе провели уникальную операцию
23 сент
Врачи центра «СОГАЗ» спасли пациента от риска умереть во сне
21 сент
Врачи центра «СОГАЗ» провели показательную операцию и восстановили носовое дыхание у пациента
21 мая
Видео: Сложную операцию на колене провели медики центра «СОГАЗ»
21 мая
Хирурги с помощью сложной операции вернули российского футболиста на поле
20 мая
Травматологи-ортопеды ММЦ «СОГАЗ» обсудили прорывные технологии лечения травм колена
6 мая
Петербургские хирурги провели уникальную процедуру по восстановлению подвижности пальцев рук
5 мая
Ведущие хирурги мира обсудили методы лечения патологии кисти в Петербурге
29 апр
Российские стоматологи за день восстановили пациенту утраченные зубы

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

Последние новости

19:34
Барецкий и надувная кукла стали героями секс-скандала на Неделе моды в Москве
19:23
Американские военные поделились видео с испытаний российского Т-80
19:13
Топалов оценил очень сексуальное фото Регины Тодоренко
19:03
Автомобиль с двумя детьми упал в Фонтанку в Петербурге — кадры с места
18:53
Врачи-урологи рассказали о важности ранней диагностики и способах лечения рака простаты
18:53
Обнаженная Волочкова опубликовала пикантное фото в ледяной купели

Сейчас читают

Главу «Укрэксимбанка» Гриценко похитили в Киеве на глазах у ребенка
Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев