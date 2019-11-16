Сборная России крупно уступила бельгийцам со счетом 1:4 в отборе Евро-2020

Матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы между национальными командами России и Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург» закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.

Открыл счет на 19-й минуте бельгийский нападающий Торган Азар, ударивший в верхний угол ворот и не оставивший шансов российскому вратарю Маринато Гильерме. Затем нападающий Эден Азар оформил дубль, забив подряд голы на 33-й и 40-й минутах.

Второй тайм прошел в более спокойном темпе: на 72-й нападающий Ромелу Лукаку удачно пробил в нижний угол ворот россиян. На 79-й минуте защитник сборной РФ Георгий Джикия забил гол престижа.

Это поражение стало самым крупным для команды в текущем отборочном цикле. По итогам матча турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020 возглавляет сборная Бельгии с 27 очками. Национальная команда России занимает второе место с 21 очком.

Заключительный десятый тур пройдет 19 ноября. Россияне на выезде сыграют со сборной Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся со сборной Кипра. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему встречи Сборной России с Бельгией и Сан-Марино не такие простые, как кажутся.