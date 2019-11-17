В ООН обозначили причины высокой смертности при ДТП в России

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основные причины высокой смертности при дорожно-транспортных происшествиях в России.

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», — цитирует РИА Новости слова представителя ООН.

По словам Жана Тодта, россияне погибают в авариях из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения, недостатка знаний в области ПДД водителей и пешеходов, использования за рулем смартфонов и изъянов в сфере системы наказаний для недобросовестных автомобилистов.

По информации ГИБДД, в прошлом году в России в результате ДТП погибли 18 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автоэксперт раскритиковал идею сократить срок использования шипованной резины.