В США представили сценарий «захвата» Россией стран Прибалтики

Эксперты Центра анализа европейской политики (СЕРА) США обнародовали сценарий «захвата» Россией стран Прибалтики. Аналитики уверяют, что ахиллесовой пятой Европы является так называемый Сувалкский коридор в пограничной зоне Польши и Литвы длиной около 100 километров, который якобы может быть использован российскими военными для выхода в район Калининградской области.

Специалисты в своем докладе отмечают, что дисклокация контингента НАТО слишком невыгодна в отношении возможного театра военных действий. В свою очередь, Россия разместила силы буквально в нескольких минутах езды до Сувалкского коридора.

«Чтобы соединить Калининградский анклав с Белоруссией через „коридор СК“, Москве потребуется мобилизовать 25 батальонов, то есть 10 тысяч солдат. НАТО достаточно развернуть 17 батальонов, или менее 7 тысяч военных. Но численность войск не отражает реальное положение сторон», — цитирует РИА Новости американских аналитиков.

Эксперты сошлись во мнении, что Россия имеет преимущество по количеству боевой техники. В частности, более мощных танков, нежели дислоцированных в Европе американских Skryker.

Стоит отметить, авторы публикации склонны считать, что реализация подобного сценария маловероятна из-за отсутствия у Москвы планов и желания по завоеванию Прибалтики.

Председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский уверен, что военный конфликт в Сувалкском коридоре — выдумка.

«Захват Сувалкского коридора Россией — это выдумка Прибалтики, которая всеми силами пытается заставить НАТО в нее поверить. Надо быть психически нездоровым, чтобы представить, как российские танки идут по узким сувалкским дорогам и извилистым лесам, отрезая Польшу и Литву от Европы», — заявил Евгений Бужинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Алиханов назвал фантастикой американский сценарий захвата Калининграда.