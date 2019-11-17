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В США представили сценарий «захвата» Россией стран Прибалтики

, 10:32 | Василий Заика Видео 45

По мнению экспертов, ахиллесовой пятой Европы является так называемый Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши.

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Фото, видео: Zuma\TASS, dpa/picture-alliance, DPA/TASS, ТАСС / Виталий Невар, Сергей Мальгавко

Эксперты Центра анализа европейской политики (СЕРА) США обнародовали сценарий «захвата» Россией стран Прибалтики. Аналитики уверяют, что ахиллесовой пятой Европы является так называемый Сувалкский коридор в пограничной зоне Польши и Литвы длиной около 100 километров, который якобы может быть использован российскими военными для выхода в район Калининградской области.

Специалисты в своем докладе отмечают, что дисклокация контингента НАТО слишком невыгодна в отношении возможного театра военных действий. В свою очередь, Россия разместила силы буквально в нескольких минутах езды до Сувалкского коридора.

«Чтобы соединить Калининградский анклав с Белоруссией через „коридор СК“, Москве потребуется мобилизовать 25 батальонов, то есть 10 тысяч солдат. НАТО достаточно развернуть 17 батальонов, или менее 7 тысяч военных. Но численность войск не отражает реальное положение сторон», — цитирует РИА Новости американских аналитиков.

Эксперты сошлись во мнении, что Россия имеет преимущество по количеству боевой техники. В частности, более мощных танков, нежели дислоцированных в Европе американских Skryker.

Стоит отметить, авторы публикации склонны считать, что реализация подобного сценария маловероятна из-за отсутствия у Москвы планов и желания по завоеванию Прибалтики.

Председатель совета ПИР-Центра генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский уверен, что военный конфликт в Сувалкском коридоре — выдумка.

«Захват Сувалкского коридора Россией — это выдумка Прибалтики, которая всеми силами пытается заставить НАТО в нее поверить. Надо быть психически нездоровым, чтобы представить, как российские танки идут по узким сувалкским дорогам и извилистым лесам, отрезая Польшу и Литву от Европы», — заявил Евгений Бужинский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Алиханов назвал фантастикой американский сценарий захвата Калининграда.

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