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  4. Учительница порезала ножницами одежду школьника в Петербурге

Учительница порезала ножницами одежду школьника в Петербурге

, 11:52 | Василий Заика Видео 55

Инцидент произошел в одном из учебных заведений Приморского района Северной столицы.

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Фото, видео: YAY\TASS

Учитель русского языка и литературы одной из школ в Приморском районе Петербурга порезала ножницами одежду ученика. О произошедшем инциденте в социальной сети ВКонтакте сообщил очевидец.

По его словам, учащийся сидел на уроке в наушниках и никому не мешал. Педагог якобы решила перерезать ножницами шнур, а в результате испортила школьнику кофту.

«Очередную жесть снова демонстрирует нам школа, место нахождения которой Приморский район. На этот раз, учительница русского языка и литературы порезала ножницами кофту ученика. А все потому, что парень молча и не мешая сидел в наушниках, которые она и пыталась перерезать. Парень сидел тихо, не отвлекая остальных. Просто ушел в себя», — пишет очевидец инцидента.

ВКонтакте @spb_primor_today

Автор публикации назвал произошедшее «полным беспределом». В свою очередь, мнения пользователей сети противоположно разделились. Одни считают, что учителя, несмотря ни на что, не имеют права оказывать подобные методы воздействия на школьников. Другие, наоборот, уверены, что такое поведение учащихся на уроках недопустимо и встали на защиту педагога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор новосибирской школы запретила чаепития после инцидента с ученицей.

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