Девятилетняя барабанщица взорвала YouTube кавером песни Nirvana

Юная барабанщица Нанди Бушелл опубликовала в YouTube видео с кавером трека культовой рок-группы Nirvana. Девятилетняя звезда покорила подписчиков талантом и невероятной харизмой. На кадрах исполнительница громко кричит, улыбается и полностью отдается музыке.

«Обожаю Nirvana и могу играть их музыку целый день», — сообщила маленькая барабанщица.

Аккаунт Нанди Бушелл на видеохостинге только-только начинает набирать популярность. На малышку подписаны около четырех тысяч человек. Однако ролик с кавером трека Nirvana разлетелся по сети довольно быстро. Видео посмотрели уже порядка четырехсот тысяч пользователей.

«Играй, девочка!»

«Ты даришь веру в будущее музыки!»

«Ты — рок!» — написали фолловеры в комментариях под роликом.

Ранее 5-tv.ru писал, что кофту лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна выставили на аукцион за 16 миллионов рублей.