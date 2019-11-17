Дебютный клип Галустяна набрал почти два миллиона просмотров за три дня

Дебютный клип Михаила Галустяна на трек «Хочу тибя любицца» набрал на YouTube почти два миллиона просмотров за три дня. Ролик опубликовали в сети 14 ноября. На кадрах известный комик предстает в образе горячего восточного мужчины — Супер Жорика, пишет ФАН.

«Посмотрите, как в этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов!» — гласит описание клипа на канале.

Смелое перевоплощение Михаила Галустяна произвело на пользователей сети колоссальное впечатление. Поклонники высоко оценили увлечение кумира музыкой. Комментарии под видео быстро наполнились шутливыми и лестными сообщениями фанатов.

«Вах, какой голос у этот пэвэц, соловэй завидоват будэт!»

«Мишу можно даже без звука смотреть»;

«Можно присваивать новый жанр Камеди-music. Раскачивает позитивом!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян в образе Жорика Вартанова перепел «Алкоголичку».