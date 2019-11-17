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  4. Дебютный клип Галустяна набрал почти два миллиона просмотров за три дня

Дебютный клип Галустяна набрал почти два миллиона просмотров за три дня

, 14:06 | Ниса Мурзанаева Видео 137

Комик перевоплотился в горячего восточного мужчину — Супер Жорика.

Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Дебютный клип Михаила Галустяна на трек «Хочу тибя любицца» набрал на YouTube почти два миллиона просмотров за три дня. Ролик опубликовали в сети 14 ноября. На кадрах известный комик предстает в образе горячего восточного мужчины — Супер Жорика, пишет ФАН.

«Посмотрите, как в этом ярком клипе Михаил Галустян совмещает юмор и музыку. Получился гимн курортных и просто супер-жарких романов!» — гласит описание клипа на канале.

Смелое перевоплощение Михаила Галустяна произвело на пользователей сети колоссальное впечатление. Поклонники высоко оценили увлечение кумира музыкой. Комментарии под видео быстро наполнились шутливыми и лестными сообщениями фанатов.

«Вах, какой голос у этот пэвэц, соловэй завидоват будэт!»

«Мишу можно даже без звука смотреть»;

«Можно присваивать новый жанр Камеди-music. Раскачивает позитивом!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Галустян в образе Жорика Вартанова перепел «Алкоголичку».

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