Ростовчанина ждет суд за изнасилование и жестокое убийство шестилетней дочери

Житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в изнасиловании и убийстве своей шестилетней дочери, скоро предстанет перед судом. Следователи завершили расследование его дела.

Чудовищное преступление произошло в сентябре 2018 года. Безработный ростовчанин вызвал полицию и в слезах рассказал, что нашел свою дочь мертвой. По его словам, девочка запуталась в погремушке и умерла от удушения, пока он ненадолго вышел из дома.

Тело ребенка доставили в морг. Там выяснилось, что малышку сначала изнасиловали, а затем задушили. Главным подозреваемым сразу же стал отец шестилетней девочки, пишет «Регион online».

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Его жена скончалась через полгода после гибели дочери. У пары остался маленький сын — сейчас он находится в детском доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом шокирующем преступлении — сожитель изнасиловал девочку семи лет рядом с ее спящей матерью.