  1. Пятый канал
  4. Ростовчанина ждет суд за изнасилование и жестокое убийство шестилетней дочери

Ростовчанина ждет суд за изнасилование и жестокое убийство шестилетней дочери

, 12:40 | Игорь Рязов 806

Подозреваемый в жутком преступлении сам вызвал полицейских и в слезах рассказал им о несчастном случае.

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Житель Ростова-на-Дону, обвиняемый в изнасиловании и убийстве своей шестилетней дочери, скоро предстанет перед судом. Следователи завершили расследование его дела.

Чудовищное преступление произошло в сентябре 2018 года. Безработный ростовчанин вызвал полицию и в слезах рассказал, что нашел свою дочь мертвой. По его словам, девочка запуталась в погремушке и умерла от удушения, пока он ненадолго вышел из дома.

Тело ребенка доставили в морг. Там выяснилось, что малышку сначала изнасиловали, а затем задушили. Главным подозреваемым сразу же стал отец шестилетней девочки, пишет «Регион online».

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Его жена скончалась через полгода после гибели дочери. У пары остался маленький сын — сейчас он находится в детском доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом шокирующем преступлении — сожитель изнасиловал девочку семи лет рядом с ее спящей матерью.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 16 ноября: Убывающая Луна в Раке помешает серьезным планам

Последние новости

13:25
Айза Анохина вернула мужу 15 миллионов рублей
13:12
Арестованы счета и деньги обвиняемой в шпионаже Цуркан на сумму 451 млн рублей
13:00
Евгения Плющенко рассмешили слухи о его тайной любовнице
12:47
Матери убитой студентки СПбГУ стало плохо во время отпевания
12:40
Ростовчанина ждет суд за изнасилование и жестокое убийство шестилетней дочери
12:26
«Совершенство!»: Анастасия Ивлеева взбудоражила сеть фото в кружевном боди

Сейчас читают

Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева
Никита Исаев скончался в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву
Умер политик Никита Исаев

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев