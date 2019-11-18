Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 ноября, большинству знаков зодиака следует расслабиться и обратить внимание на то, как построен мост вашего общения. Зачастую, решение проблемы находится тогда, когда вы сделаете шаг в сторону.

♈ Овен

Мудрые слова Будды: «Держаться за гнев — это все равно, что пить яд и ожидать, что другой человек умрет». Овен, вы действовали враждебно и агрессивно. Но это возможно принесет вам победы, но не удовлетворение.

Дискуссии могут перерасти в споры, разногласия в конфликты. Не хватает общения, а в вашем случае и сострадания. Не устраивайте такой банальный инцидент против них. Вместо этого почистите планшет и начните заново.

Космический совет: отпустите недоразумения и начните заново.

♉ Телец

Быстрое напоминание от Вселенной: никогда не поздно спланировать этот стихийный отпуск. Да, да! Мы знаем, что походы и грязные волосы — это не совсем ваше представление о веселье.

Вместо этого поезжайте на свой любимый курорт, где персонал понимает ваш вкус. Ничто так не радует вас, как возможность окунуться в горячую ванну и перебирать любимые журналы о моде.

У вас нет возможности полностью отключиться? Возьмите свой ноутбук с собой и позвольте себе отвечать на электронные письма не более часа в день.

Космический совет: поезжайте в отпуск на любимый курорт.

♊ Близнецы

Общение — это ваш мост к другим людям, Близнецы. Когда он сломан, это может вызвать много ненужных проблем. Сегодня вас просят сосредоточиться на строительстве и укреплении этого моста. Понять, что заставляет людей вокруг вас оживляться и говорить с ними на их языке.

Некоторые из вас могут столкнуться с большим противодействием, особенно на работе. Примите доброту и сострадание, несмотря на то, что вы спровоцировали. Поверьте, что другие в конечном итоге ответят вам таким же образом.

Космический совет: укрепить мост общения.

♋ Рак

«А то, где я преуспеваю, — смешная, отвратительная трудовая этика. Знаешь, пока другой парень спит? Я работаю». Эти слова Уилла Смита обеспечат вам только ту мотивацию, которая вам нужна.

Раки, которые недавно присоединились к бизнесу, — это идеальное время, чтобы создать прочную основу и последовательно работать над своей мечтой. Некоторые из вас могут получить возможность освежить свои навыки под руководством эксперта. Оставайтесь при этом скромными!

Космический совет: без тяжелой работы нет успеха.