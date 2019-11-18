Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 ноября, большинству знаков зодиака следует расслабиться и обратить внимание на то, как построен мост вашего общения. Зачастую, решение проблемы находится тогда, когда вы сделаете шаг в сторону.
♈ Овен
Мудрые слова Будды: «Держаться за гнев — это все равно, что пить яд и ожидать, что другой человек умрет». Овен, вы действовали враждебно и агрессивно. Но это возможно принесет вам победы, но не удовлетворение.
Дискуссии могут перерасти в споры, разногласия в конфликты. Не хватает общения, а в вашем случае и сострадания. Не устраивайте такой банальный инцидент против них. Вместо этого почистите планшет и начните заново.
Космический совет: отпустите недоразумения и начните заново.
♉ Телец
Быстрое напоминание от Вселенной: никогда не поздно спланировать этот стихийный отпуск. Да, да! Мы знаем, что походы и грязные волосы — это не совсем ваше представление о веселье.
Вместо этого поезжайте на свой любимый курорт, где персонал понимает ваш вкус. Ничто так не радует вас, как возможность окунуться в горячую ванну и перебирать любимые журналы о моде.
У вас нет возможности полностью отключиться? Возьмите свой ноутбук с собой и позвольте себе отвечать на электронные письма не более часа в день.
Космический совет: поезжайте в отпуск на любимый курорт.
♊ Близнецы
Общение — это ваш мост к другим людям, Близнецы. Когда он сломан, это может вызвать много ненужных проблем. Сегодня вас просят сосредоточиться на строительстве и укреплении этого моста. Понять, что заставляет людей вокруг вас оживляться и говорить с ними на их языке.
Некоторые из вас могут столкнуться с большим противодействием, особенно на работе. Примите доброту и сострадание, несмотря на то, что вы спровоцировали. Поверьте, что другие в конечном итоге ответят вам таким же образом.
Космический совет: укрепить мост общения.
♋ Рак
«А то, где я преуспеваю, — смешная, отвратительная трудовая этика. Знаешь, пока другой парень спит? Я работаю». Эти слова Уилла Смита обеспечат вам только ту мотивацию, которая вам нужна.
Раки, которые недавно присоединились к бизнесу, — это идеальное время, чтобы создать прочную основу и последовательно работать над своей мечтой. Некоторые из вас могут получить возможность освежить свои навыки под руководством эксперта. Оставайтесь при этом скромными!
Космический совет: без тяжелой работы нет успеха.
♌ Лев
Когда ничего не ясно, Лев, все возможно. Это период, который требует от вас ждать и смотреть, прежде чем прыгать. Расслабьтесь и доверьтесь процессу. Пусть вещи разворачиваются так, как они должны.
Ваш путь станет яснее с течением времени. Что вам сейчас нужно, так это чашка свежей перспективы. Отойдите от проблемы, чтобы найти блестящее решение.
PS: Изменение вашего адреса или переезд в новое место может быть полезным для достижения положительных изменений.
Космический совет: наслаждайтесь красотой становления.
♍ Дева
Сегодня вас просят сместить фокус с «ограничений» на «возможности». Что нужно обдумать, когда вы застряли: мир удерживает вас от достижения ваших целей? Или ваши страхи являются причиной того, что вы парализованы?
Дева, напомните себе о своем истинном потенциале. Подслушано на космической конференции: у вас есть все, что нужно, чтобы противостоять своим страхам.
Космический совет: пробудитесь к своему бесконечному потенциалу.
♎ Весы
Теперь, когда вы очистили свои взносы, вы энергетически готовы начать все заново. Вселенная реагирует на ваши вибрации, открывая для вас множество дверей.
Вам легко увлечься и взять на себя обязательство делать больше, чем вы способны доставить. Принимайте взвешенные решения, Весы. Выберите те, что соответствуют вашему высшему благу. Потратив некоторое время на настройку, вы сможете найти правильные ответы.
Космический совет: сделайте выбор, который резонирует с вашей душой.
♏ Скорпион
Поймите свою движущую силу — что мотивирует вас продолжать работать изо дня в день. Если вы обнаружите, что действуете из места страха, вы всегда будете удерживать себя от того, чтобы максимально использовать то, что может предложить жизнь.
Стабильность оказывает на нас аналогичное влияние Это может заставить нас успокоиться до такой степени, что мы почти застряли. Сегодня вас просят разжечь вашу страсть и сделать тот шаг, от которого вы уклонялись.
Космический совет: рискните.
♐ Стрелец
«Не в звездах держаться за нашу судьбу, а в нас самих». Пусть золотые слова Шекспира напомнят вам о вашей силе формировать настоящее и создавать желаемое будущее. Все навыки, необходимые для успеха и влияния на курс, находятся в вашем распоряжении.
Секретные составляющие: вера в себя и смелость предпринять необходимые действия. Стрелец, теперь вы готовитесь проявить свою лучшую жизнь.
Космический совет: ваши желания теперь в пределах вашей досягаемости.
♑ Козерог
«Представь, что ты бодрствуешь всю ночь не потому, что беспокоишься о будущем, а потому, что это весело». Пусть мудрые слова Дэвида Николлса изменят твою точку зрения, дорогой Козерог.
Страх и беспокойство не служат вашему высшему благу. Фактически, они разбавляют вашу работу, делают ваши темные круги темнее и усугубляют ваши неприятности. Поймите важность отхода от своей работы, чтобы получить перспективу.
Космический совет: не бойтесь! Вдохните свои страхи.
♒ Водолей
Возможно, они не любят, когда вы доставляете бомбу с правдой, но вы должны делать то, что должны, Водолей. Вы были находитесь здесь по этой причине. Этот день также приносит с собой напоминание о том, что четкое и честное общение приблизит вас к вашим целям, поможет вам выбраться из сложных ситуаций и заслужит уважение тех, кто имеет значение.
Ваши личные предубеждения не должны мешать тому, как вы взаимодействуете с определенными людьми на рабочем месте.
Космический совет: голова над сердцем.
♊ Рыбы
Какое обязательство демонстрирует спортсмен перед своей большой игрой? Сколько часов требуется танцору, чтобы наконец выйти на сцену? Сегодня я призываю вас принять всю мощь исполнителя, пока он не станет синонимом того, кем вы являетесь на фундаментальном уровне.
Этот этап вашей жизни требует как практики, так и настойчивости. Приверженность, которую вы демонстрируете по отношению к своим целям, будет определять виды вознаграждений, которые вы получите со временем. Carpe Diem (Ловите день — Прим.ред.), Рыбы.
Космический совет: все на пути к успеху.
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