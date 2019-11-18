  1. Пятый канал
  4. Пушков прокомментировал совет польского политика по возвращению Крыма и Донбасса

Пушков прокомментировал совет польского политика по возвращению Крыма и Донбасса

, 3:32 | Светлана Шевченко 71

Экс-глава МИД Польши и евродепутат Витольд Ващиковский дал совет Киеву, как можно вернуть территории под собственную юрисдикцию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Server Amzayev, Valery Lukyanov, Han Yan, Serhii Hudak, Komsomolskaya Pravda, ТАСС / Zuma, Twitter @Alexey_Pushkov

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на совет экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского по возвращению Украине Крыма и Донбасса.

«С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Пользователи сети поддержали сенатора, напомнив властям Украины, что они смогли некогда одну из самых успешных республик вогнать страну в жесточайший экономический кризис, а за последние пять лет и просто добить.

«Совет от Польши Украине больше похож на стеб. Сначала пшеки и Европа устроили там войну и разруху экономики и умов, а теперь их подтрунивают», — добавляет один из пользователей.

«А наш совет экс-главе МИД Польши: Вашими бы устами да помолчать», — комментирует другой.

«Не рывок, надрыв», — резюмирует третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению Витольда Ващиковского, у Украина сможет вернуть вышеобозначенные территории под свою юрисдикцию, когда возьмет за основу европейский курс и покажет экономический рост. Политик уверен, что Россия такой сильной «до конца света не будет» и через некоторое время все может измениться и сыграть на руку Киеву.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.89
-0.32 70.41
-0.27
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

4:56
Самолет с Хиллари Клинтон на борту начал терять детали и вернулся в Нью-Йорк
4:36
«Бонд. Алла Бонд»: Михеева снялась в откровенном платье на рояле
4:09
В России предлагают ужесточить ограничения на продажу алкоголя
3:48
Десятки авиарейсов в Приморье задерживаются из-за снежного циклона
3:32
Пушков прокомментировал совет польского политика по возвращению Крыма и Донбасса
3:17
Александр Васильев показал любимую женщину

Сейчас читают

Собчак и Богомолов живут порознь спустя два месяца после свадьбы
«Страшно»: Рудковская поделилась архивным фото с доцентом Соколовым
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев