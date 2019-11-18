Пушков прокомментировал совет польского политика по возвращению Крыма и Донбасса

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на совет экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского по возвращению Украине Крыма и Донбасса.

«С Крымом вопрос закрыт. Да и Украине потребуются долгие годы для такого рывка, если он вообще возможен. За это время Донбасс будет потерян», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Пользователи сети поддержали сенатора, напомнив властям Украины, что они смогли некогда одну из самых успешных республик вогнать страну в жесточайший экономический кризис, а за последние пять лет и просто добить.

«Совет от Польши Украине больше похож на стеб. Сначала пшеки и Европа устроили там войну и разруху экономики и умов, а теперь их подтрунивают», — добавляет один из пользователей.

«А наш совет экс-главе МИД Польши: Вашими бы устами да помолчать», — комментирует другой.

«Не рывок, надрыв», — резюмирует третий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению Витольда Ващиковского, у Украина сможет вернуть вышеобозначенные территории под свою юрисдикцию, когда возьмет за основу европейский курс и покажет экономический рост. Политик уверен, что Россия такой сильной «до конца света не будет» и через некоторое время все может измениться и сыграть на руку Киеву.