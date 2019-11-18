США раскрыли «типичный» сценарий атаки на российские системы ПВО

Военные подразделений США рассмотрели «типичную задачу» ВВС по прорыву противовоздушной обороны России. Об этом сообщает портал C4ISRNET. Поэтапный план победы над российскими ПВО рассмотрели на брифинге 16-й воздушной армии.

По сценарию, в начале 70-е разведывательное крыло совместно с Кибернетическим командованием и Агентством нацбезопасности собирает информацию о местонахождении объектов ПВО. Эти данные выявят брешь в обороне противника и цели для атаки с воздуха.

Далее 363-е разведывательное крыло узнает информацию о работе и возможностях российских систем. После чего девятое разведкрыло с помощью самолетов-разведчиков разрабатывает план радиоэлектронной борьбы. 480-е разведкрыло, отвечающее за компьютерную систему, куда поступают данные с самолетов-разведчиков, задействует команду специалистов по вопросам ПВО.

В довершении 55-е разведкрыло разрабатывает способы некинетического подавления систем и переедает координаты их расположения ударной авиации.

При этом, как отметили на брифинге, основной целью 16-й армии является не нападение, а информационная война и разоблачение планов противника.

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