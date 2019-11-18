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США раскрыли «типичный» сценарий атаки на российские системы ПВО

, 5:29 | Валентин Черников 128

Американские ВВС представили поэтапный план прорыва противовоздушной обороны РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, www.globallookpress.com / MOD Russia

Военные подразделений США рассмотрели «типичную задачу» ВВС по прорыву противовоздушной обороны России. Об этом сообщает портал C4ISRNET. Поэтапный план победы над российскими ПВО рассмотрели на брифинге 16-й воздушной армии.

По сценарию, в начале 70-е разведывательное крыло совместно с Кибернетическим командованием и Агентством нацбезопасности собирает информацию о местонахождении объектов ПВО. Эти данные выявят брешь в обороне противника и цели для атаки с воздуха.

Далее 363-е разведывательное крыло узнает информацию о работе и возможностях российских систем. После чего девятое разведкрыло с помощью самолетов-разведчиков разрабатывает план радиоэлектронной борьбы. 480-е разведкрыло, отвечающее за компьютерную систему, куда поступают данные с самолетов-разведчиков, задействует команду специалистов по вопросам ПВО.

В довершении 55-е разведкрыло разрабатывает способы некинетического подавления систем и переедает координаты их расположения ударной авиации.

При этом, как отметили на брифинге, основной целью 16-й армии является не нападение, а информационная война и разоблачение планов противника.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские «Калибры» в Черном море обеспокоили украинского адмирала.

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