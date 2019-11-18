Участники падения автомобиля в Фонтанку продолжают лечение в больнице

Пострадавшие в результате падения автомобиля в Фонтанку, остаются в клинике с сильным переохлаждением, среди них двое детей.

Малышей спасли прохожие, они также находятся в больнице. Только благодаря оперативным действиям добровольцев дети остались живы. Спасителей уже решили представить к наградам. С хроникой происшествия Дмитрий Раткин.

Как и подобает настоящему герою, Виктор Коренев о своем подвиге говорит излишне скромно — якобы, ничего сверхъестественного не совершил. Просто оказался в нужном месте в нужное время: на набережной Фонтанки, когда в реку упала машина.

«Не было времени думать. Увидел мужчину, который тянет руку с ребенком из воды и кричит: „У меня тут дети. Помогите“. Не знаю. А люди стояли и кричали: „Плыви сюда“. Я понял, что он сам не справится», — рассказывает молодой человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель объяснил, почему съехал на автомобиле в Фонтанку в Петербурге.