В Китае назвали четыре слабых места сильной России

Китайское издание Sohu назвало четыре слабых места России, входящей в тройку сильнейших мировых держав. Об этом сообщает Iz.ru.

По данным издания это — демография, экономические трудности, международная обстановка и географическое положение.

Китайское издание среди прочих отметило, что население в 140 миллионов человек не по статусу мировой державе, которая располагается на столь огромной территории. Автор материала напомнил, что демографические трудности в России начались еще в СССР, в частности после окончания Второй мировой войны, в которой погибли 20 миллионов советских граждан. Вторая волна удара по рождаемости — это распад Советского союза. Но и нынешняя российская молодежь, как заявляет автор, не торопится рожать детей.

Также в материале отмечается, что отрицательно на экономику России влияет расположение станы в северных широтах.

Что касается международной обстановки, то слабостью РФ автор называет противостояние с Вашингтоном, а также нежелание Западной Европы допустить доминирования нашей страны в регионе. А на фоне этого еще и появляются страны Ближнего Востока, которые хотят большей поддержки Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что "пятерка" стан БРИКС, куда входит Китай, формирует новое мироустройство вопреки желаниям США.