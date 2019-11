«Твоему парню сильно повезло»: Рудова в белом платье порезвилась на берегу моря

Наталья Рудова завела фанатов, выйдя на берег Индийского океана. Звезда сериалов «Универ» и «Татьянин день» в белом мини-платье порезвилась на пляже Бали в перерывах между съемками реалити-шоу «Место под солнцем».

На видео беззаботная и радостная актриса бежит по песку и плескается в пенных волнах под шлягер The Ronettes Be My Baby. В замедленной съемке ее волосы растрепываются, как в голливудском кино. С близкого расстояния хорошо видна зона декольте и другие прелести девушки. Особенно когда она подпрыгивает в слоу-мо.

Instagram @rudovanata

В описании к видео Рудова процитировала Монику Белуччи и объявила шах и мат хейтерам.

«Люди могут простить человеку ум, даже талант, но красоту — никогда. Хватит делать мне комплименты негативными комментариями… „Палитесь“ как дети», — подколола телеведущая.

Многочисленные подписчики поддержали Наталью и обласкали настоящими комплиментами. А кто-то обратил внимание на схожесть актрисы с исполнительницей главной роли в фильме «50 оттенков серого» Дакоты Джонсон.

«Потому что нельзя быть красивой такой»;

«Улыбкой похожа на Дакоту Джонсон»;

«Твоему парню сильно повезло», — заметили фанаты.

