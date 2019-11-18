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  4. Ушел из жизни старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов

Ушел из жизни старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов

, 10:03 | Карина Бернтгольц 86

О смерти артиста после продолжительной болезни сообщили представители театра.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов ушел из жизни после продолжительной болезни. О смерти артиста в возрасте 75 лет говорится в сообщении на официальном сайте театра.

В сообщении отмечается, что театральный коллектив выражает соболезнования родным и близким Лопухова и с прискорбием сообщает о трагедии.

Информация о месте и дате прощения с солистом балета пока неизвестна. Об этом сообщат дополнительно, говорится на сайте Мариинского театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живописец и режиссер, почетный член Российской академии художеств Владимир Артыков скончался в столице в возрасте 85 лет. Он умер у себя дома на улице Малая Дмитровка в Москве.

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