Ушел из жизни старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов

Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов ушел из жизни после продолжительной болезни. О смерти артиста в возрасте 75 лет говорится в сообщении на официальном сайте театра.

В сообщении отмечается, что театральный коллектив выражает соболезнования родным и близким Лопухова и с прискорбием сообщает о трагедии.

Информация о месте и дате прощения с солистом балета пока неизвестна. Об этом сообщат дополнительно, говорится на сайте Мариинского театра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что живописец и режиссер, почетный член Российской академии художеств Владимир Артыков скончался в столице в возрасте 85 лет. Он умер у себя дома на улице Малая Дмитровка в Москве.