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Ученые узнали, как питались в древней Вавилонии

, 22:34 | Мия Субботина 41

На четырех табличках написаны различные рецепты приготовления тушеного мяса, супов и пирогов.

Фото: dpa/picture-alliance

Ученые обнаружили и расшифровали древние вавилонские таблички с различными рецептами тушеного мяса, супов и пирогов. Об этом сообщается на сайте научного журнала Lapham's Quarterly.

Найденные таблички являются частью Йельской вавилонской коллекции. Три из них, исследователи относят к старовавилонскому периоду, не позднее 1730 года до нашей эры. По словам специалиста из Гарвардского университета Гойко Баржамовича, который собрал междисциплинарную команду, четвертая табличка была написана примерно через тысячу лет после этого. На одной из них представлен своеобразный сборник из 25 рецептов. Сейчас все таблички представлены на экспозиции в Йельском музее.

Все четыре таблички были найдены на территории, на которой сегодня находятся Турция, Сирия, Иран и Ирак.

Изначально предполагалось, что на табличках зашифрованы медицинские тексты, но исследователь Мэри Хасси в 1940 году выдвинула гипотезу, что на табличках написаны рецепты блюд.

На данный момент ученые расшифровали большую часть написанного, включая инструкции по приготовлению вегетарианского «пивного хлеба» и многочисленных бульонов и рагу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые-астрофизики из Европейского космического агентства обнаружили самую быструю звезду.

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