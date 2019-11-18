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Певица Лолита рассказала о размере гонорара за выступление

, 13:19 | Мия Субботина 4 408

По словам артистки, желания иметь много денег у нее никогда не было.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Лолита Милявская откровенно рассказала о размерах гонорара за свои выступления. Артистка призналась, что за каждое появление на сцене получает не менее 40 тысяч евро. Об этом она лично сообщила в эфире программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.

«От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею. У меня никогда не было цели иметь деньги или иметь что-то», — поделилась звезда.

Знаменитость также призналась, что за последний месяц она потратила примерно 100 тысяч евро. По ее словам, большая часть суммы ушла на творчество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в день рождения певица Лолита выпустила смелый клип «Тело».

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