«Чтоб всегда так зажигала!»: в день рождения Лолита выпустила смелый клип «Тело»

Лолита Милявская отметила 56-й день рождения премьерой развязного и ироничного клипа «Тело». В нем певица омолодилась и одновременно порассуждала на тему зрелого возраста.

Ролик снят в декорациях стрип-клуба, словно в разгар вечеринки. В центре танцпола Лолита с двумя подругами-ровесницами отплясывает, не уступая молодежи. Припев песни прост, но емко отражает смысл происходящего в кадре: «Это тело не сгорело еще пока».

Instagram @lolitamilyavskaya

Чтобы подчеркнуть возрастной контраст между участниками происходящей на экране вакханалии, авторы вставили посередине клипа диалог между молодым человеком и одной из «подруг» Милявской у барной стойки.

«Киса, может, по таблеточке?» — предлагает юноша даме.

«Тебе какие? От головы, от давления или от диареи?» — уточняет она, расстегивая сумочку.

В конце ролика дочь второй спутницы Лолиты встречает мать на выходе из клуба. Девушка трезва и скромно одета, а ее родительница в блестящем платье с глубоким декольте еле стоит на ногах после танцев и алкоголя. Так авторы заключают: годы — не причина отказывать себе в веселье и наслаждении жизнью.

Фанаты встретили премьеру с восторгом. А саму именинницу в Instagtram вместе с тысячами поклонников поздравили такие звезды, как Светлана Лобода, Юлия Савичева, Кристина Орбакайте и Игорь крутой.

«Женщина-вулкан. Женщина-цунами. Мы вас очень любим!»

«Жизнь только начинается, оставайтесь такой, какая вы есть!»

«С днем рождения! Чтоб всегда так зажигала!» — оставили комментарии под видео фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров поздравил Лолиту с 56-летием, выложив яркое сценическое фото.