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  4. Друзья Полины Глен заявили, что «русская невеста» рассталась с Джонни Деппом

Друзья Полины Глен заявили, что «русская невеста» рассталась с Джонни Деппом

, 14:32 | Мия Субботина 116

Близкие знакомые танцовщицы утверждают, что Глен напугало обрушившееся на нее внимание.

Фото: Zuma\TASS

Танцовщица Полина Глен прекратила свои отношения с голливудской суперзвездой Джонни Деппом и уезжает на родину из-за повышенного внимания, которое ее пугает, пишет Daily Mail со ссылкой на друзей россиянки.

Отношения 24-летней петербурженки с 56-летним актером завязались в начале 2017 года на фоне болезненного развода Деппа с актрисой Эмбер Херд. Актер погряз в судебных спорах со своей экс-супругой, которая обвиняет его в побоях.
Instagram @polinaglen

По слухам, Депп и Глен даже подумывали о том, чтобы пожениться после того, как девушка переехала в особняк звезды в Голливуде. Однако по словам друзей танцовщицы, она не желала этого.

«Полина ненавидела то внимание, которое ей уделяли отношения, и ей было страшно. Она хочет залечь на дно в России и говорит, что планы Джонни жениться — это безумие», — пишет Daily Mail со ссылкой на друзей пары.

Также приятели танцовщицы рассказали, что за несколько недель до разрыва Полина им говорила, что Депп желал встретиться с ее родителями — отцом Геннадием и матерью Ириной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-жена Джонни Деппа в платье без белья порадовала ЛГБТ-активисток.

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