Экс-жена Джонни Деппа в платье без белья порадовала ЛГБТ-активисток

Экс-жена Джонни Деппа 33-летняя Эмбер Херт порадовала ЛГБТ-сообщество своим вниманием. Американская актриса посетила светское мероприятие Emery Awards в Нью-Йорке, посвященное чествованию активистов, поддерживающих любые гендеры. На торжественный церемонии артистка получила премию за «многолетнюю поддержку прав женщин и активную позицию в отношении ЛГБТ-сообщества».

На награждение Эмбер Херд пришла в вечернем платье бежевого цвета. Под нарядом актрисы не было нижнего белья и просматривались очертания потрясающей фигуры знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Spletnik (@spletnik_ru) 7 Ноя 2019 в 1:22 PST

Эмбер Херт совершила каминг-аут девять лет назад. Звезда не скрывала своих отношений с девушкой и заявила — пол не имеет значения, она бисексуальна. Через несколько лет актрису потянуло на старые консервативные берега, и она вышла замуж за Джонни Деппа. Счастье длилось недолго: спустя полтора года пара рассталась. Последствия громкого развода до сих приходится решать в суде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экстрасенс уверен: у экс-жены Джонни Деппа «маниакальное стремление к наживе».