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  4. Экс-жена Джонни Деппа в платье без белья порадовала ЛГБТ-активисток

Экс-жена Джонни Деппа в платье без белья порадовала ЛГБТ-активисток

, 19:42 | Ниса Мурзанаева Фото 420

Эмбер Херд призналась в бисексуальности много лет назад.

Фото: www.globallookpress.com / Kika Press, 5-tv.ru

Экс-жена Джонни Деппа 33-летняя Эмбер Херт порадовала ЛГБТ-сообщество своим вниманием. Американская актриса посетила светское мероприятие Emery Awards в Нью-Йорке, посвященное чествованию активистов, поддерживающих любые гендеры. На торжественный церемонии артистка получила премию за «многолетнюю поддержку прав женщин и активную позицию в отношении ЛГБТ-сообщества».

На награждение Эмбер Херд пришла в вечернем платье бежевого цвета. Под нарядом актрисы не было нижнего белья и просматривались очертания потрясающей фигуры знаменитости.

 
 
 
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Публикация от Spletnik (@spletnik_ru)

Эмбер Херт совершила каминг-аут девять лет назад. Звезда не скрывала своих отношений с девушкой и заявила — пол не имеет значения, она бисексуальна. Через несколько лет актрису потянуло на старые консервативные берега, и она вышла замуж за Джонни Деппа. Счастье длилось недолго: спустя полтора года пара рассталась. Последствия громкого развода до сих приходится решать в суде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экстрасенс уверен: у экс-жены Джонни Деппа «маниакальное стремление к наживе».

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