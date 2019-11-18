  1. Пятый канал
  4. «Какой секс?!»: Дмитрий Быков отказался говорить об интиме

«Какой секс?!»: Дмитрий Быков отказался говорить об интиме

, 15:42 | Мия Субботина 66

Известный публицист заявил в интервью, что не намерен подставляться и говорить на эту тему.

Фото: Instagram @dmi_bykov

Тема:
Дмитрий Быков 6

Писатель и литературный критик Дмитрий Быков отказался отвечать на вопрос журналистки Ирины Шихман о собственном отношении к сексу в России. В YouTube-шоу «А поговорить?» публицист отметил, что такие беседы считает неуместными, тем более отвечая на такой вопрос за всю страну.

«Как я могу говорить за всю Россию? Россия возьмет и оскорбится — скажут, какой-то инородец, наполовину еврей, позволяет себе говорить о нашем, русском, сексе. Потом один из региональных лидеров потребует, чтобы я извинился на коленях перед народом. О духовности могу говорить, о сексе — не могу», — заявил он.

Instagram @dmi_bykov

Обсуждения откровенной темы Быков назвал дурацкими и заявил, что подставляться и говорить о сексе он не будет.

«Какой секс?! И так уже своим сексом довели страну до того, что она вымирает. Секс нужен для чего? Для пополнения населения. Пополнение для чего? Для пополнения армии. Армия для чего? Для защиты. Вот об этом я готов говорить сколько угодно», — подытожил Быков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 79-летний Эммануил Виторган рассказал, готов ли снова стать отцом.

Тема:
Дмитрий Быков 6
26 апр
Дмитрий Быков назвал причину собственной госпитализации
22 апр
«Страшно благодарен»: писатель Быков обратился к поклонникам после выхода из комы
22 апр
«Скоро вернусь»: Венедиктов опубликовал письмо вышедшего из комы Дмитрия Быкова
21 апр
Дмитрий Быков пришел в сознание, есть положительная динамика
17 апр
Дмитрий Быков находится на аппарате искусственной вентиляции легких

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.75
-0.14 70.53
0.12
Гороскоп на 18 ноября: гнев может принести победу, но не удовлетворение

Последние новости

17:08
Фото: Елена Летучая показала маму в день рождения
17:03
Подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок в суде
16:58
Представительница России не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году
16:52
«Каждый день кто-то приходит»: Лариса Долина проведала могилу Юлии Началовой
16:47
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских фашистов
16:38
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту голубого топлива

Сейчас читают

«Вообще-то я против силикона!» Бузова ответила хейтеру на претензию к ее груди
Сын Виторгана и Собчак прочитал стихотворение в честь своего дня рождения
Васильев показал неожиданное фото актрисы из советского фильма «Золушка»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]