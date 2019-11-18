«Какой секс?!»: Дмитрий Быков отказался говорить об интиме

Писатель и литературный критик Дмитрий Быков отказался отвечать на вопрос журналистки Ирины Шихман о собственном отношении к сексу в России. В YouTube-шоу «А поговорить?» публицист отметил, что такие беседы считает неуместными, тем более отвечая на такой вопрос за всю страну.

«Как я могу говорить за всю Россию? Россия возьмет и оскорбится — скажут, какой-то инородец, наполовину еврей, позволяет себе говорить о нашем, русском, сексе. Потом один из региональных лидеров потребует, чтобы я извинился на коленях перед народом. О духовности могу говорить, о сексе — не могу», — заявил он.

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Обсуждения откровенной темы Быков назвал дурацкими и заявил, что подставляться и говорить о сексе он не будет.

«Какой секс?! И так уже своим сексом довели страну до того, что она вымирает. Секс нужен для чего? Для пополнения населения. Пополнение для чего? Для пополнения армии. Армия для чего? Для защиты. Вот об этом я готов говорить сколько угодно», — подытожил Быков.

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