Дмитрий Быков* внесен в список террористов и экстремистов

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 49 0

В апреле текущего года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против него.

Дмитрий Быков* внесен в список террористов и экстремистов

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Дмитрий Быков

Российский писатель Дмитрий Быков* был внесен в перечень террористов и экстремистов.

Как стало известно ТАСС, Росфинмониторинг принял решение о включении Быкова в этот список вскоре после того, как писатель был заочно арестован российским судом.

В апреле текущего года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Быкова. Писателю предъявлены обвинения по двум статьям: «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» и «уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах».

Ранее бизнесмена и блогера Никиту Ефремова* также внесли в перечень террористов и экстремистов. Прежде ему предъявляли обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела в отношении Ефремова продолжается. 

Список террористов и экстремистов также пополнила гражданка Украины Ирина Кулиш. В 2022 году она была приговорена к семи годам колонии после попытки подорвать избирательный участок во время референдума в Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.

Тема:
Дмитрий Быков
8 авг
Писатель Дмитрий Быков* заочно арестован по делу о фейках о российской армии
12 мая
Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству
14 сент
Вернулись с того света: Звезды, которые пережили кому
18 нояб
Сасный, чилить и кекать: Дмитрий Быков признался, что не знаком с подростковым сленгом
18 нояб
«Какой секс?!»: Дмитрий Быков отказался говорить об интиме
26 апр
Дмитрий Быков назвал причину собственной госпитализации
22 апр
«Страшно благодарен»: писатель Быков обратился к поклонникам после выхода из комы
22 апр
«Скоро вернусь»: Венедиктов опубликовал письмо вышедшего из комы Дмитрия Быкова
21 апр
Дмитрий Быков пришел в сознание, есть положительная динамика
17 апр
Дмитрий Быков находится на аппарате искусственной вентиляции легких
+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
84.92
1.68 99.82
1.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:48
Мишустин: на строительство технопарков в стране направлено почти восемь миллиардов рублей
17:32
В Забайкалье задержаны вырубившие более 460 деревьев «черные дровосеки»
17:16
«Вцепились и кайфуем»: Прилучный об отношениях с Зепюр Брутян
17:13
Ежегодный забег в поддержку акции «Не молчи!» пройдет в Москве
17:10
Откусившая язык насильнику женщина была оправдана спустя 60 лет в Южной Корее
16:48
Минтранс: аэропорт Краснодара возобновил работу

Сейчас читают

В Ленинградской области младенец умер после кормления детской смесью
Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем: «Мой младший товарищ»
«Нюдсы я и сам пришлю»: Дмитрия Нагиева постоянно атакуют телефонные мошенники
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025