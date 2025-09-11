Дмитрий Быков* внесен в список террористов и экстремистов

В апреле текущего года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против него.
Российский писатель Дмитрий Быков* был внесен в перечень террористов и экстремистов.
Как стало известно ТАСС, Росфинмониторинг принял решение о включении Быкова в этот список вскоре после того, как писатель был заочно арестован российским судом.
В апреле текущего года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Быкова. Писателю предъявлены обвинения по двум статьям: «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» и «уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах».
Ранее бизнесмена и блогера Никиту Ефремова* также внесли в перечень террористов и экстремистов. Прежде ему предъявляли обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела в отношении Ефремова продолжается.
Список террористов и экстремистов также пополнила гражданка Украины Ирина Кулиш. В 2022 году она была приговорена к семи годам колонии после попытки подорвать избирательный участок во время референдума в Запорожской области.
* — иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.
