Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству
Общий срок заключения экс-депутата составит 17 лет в колонии строгого режима.
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин
Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова по делу о подстрекательстве к покушению на убийство, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Быкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Учитывая приговор по первому делу, общий срок заключения Анатолия Быкова составляет 17 лет.
В 1994 году Быков чуть не погиб в салоне собственного автомобиля — неизвестные планировали взорвать его машину. Трагедии удалось избежать, но бизнесмен решил отомстить своим обидчикам. Он заказал их убийство у давнего друга, который привлек к делу участников своей банды. Киллер согласился совершить преступление, а Быков выплатил ему 50 тысяч долларов.
В 2020 году ему было предъявлено обвинение в организации убийства двух лиц. Во время предварительного расследования причастность к совершенному преступлению Быков отрицал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СКР подозревает бизнесмена Быкова в попытке нанять киллера.
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