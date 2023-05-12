Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии за подстрекательство к убийству

Центральный районный суд Красноярска признал виновным бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова по делу о подстрекательстве к покушению на убийство, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Быкову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Учитывая приговор по первому делу, общий срок заключения Анатолия Быкова составляет 17 лет.

В 1994 году Быков чуть не погиб в салоне собственного автомобиля — неизвестные планировали взорвать его машину. Трагедии удалось избежать, но бизнесмен решил отомстить своим обидчикам. Он заказал их убийство у давнего друга, который привлек к делу участников своей банды. Киллер согласился совершить преступление, а Быков выплатил ему 50 тысяч долларов.

В 2020 году ему было предъявлено обвинение в организации убийства двух лиц. Во время предварительного расследования причастность к совершенному преступлению Быков отрицал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СКР подозревает бизнесмена Быкова в попытке нанять киллера.