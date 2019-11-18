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Сасный, чилить и кекать: Дмитрий Быков признался, что не знаком с подростковым сленгом

, 18:08 | Алиса Старжевская 27

Публицист заявил, что он не знает ни единого слова «по-школьничьи», потому что не стремится быть для детей «своим».

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Дмитрий Быков 7

Литературовед и писатель Дмитрий Быков в эфире передачи «А поговорить?» признался, что не знает значения современных сленговых слов и жаргонизмов. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

В интервью с Быковым ведущая Ирина Шихман подняла тему неологизмов, которыми пользуются школьники. Она призналась, что растерялась, когда услышала диалог двух молодых людей в метро, которые говорили будто на иностранном языке. Шихман предложила ответить Быкову на вопрос — какие неологизмы он, как преподаватель литературы, выучил за время общения с детьми?

Публицист без смущения ответил, что не гонится знакомиться с современным жаргоном. Журналист не стесняется того, что не знает такие слова как «сасный» (привлекательный, милый), «чилить» (отдыхать) и «кекать» (смеяться).

«Дети стараются говорить со мной на моем языке из снисхождения к старости. Должно быть, стоит мне отвернуться, и они начинают говорить свою тарабарщину. Но при мне — нет», — поделился с телеведущей Быков.

По словам Дмитрия, он, как учитель, не стремится быть «своим» среди детей, так как общается со своими подопечными только официально. Старые и когда-то модные выражения в свое время также канули в лету, поэтому Быков, как писатель, в подобных неологизмах тоже не нуждается.

Ранее 5-tv.ru писал, Дмитрий Быков отказался говорить об интиме.

Тема:
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