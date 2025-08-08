Писатель Дмитрий Быков* заочно арестован по делу о фейках о российской армии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 40 0

В июле он был объявлен в розыск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Писатель Дмитрий Быков* заочно арестован. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

Дмитрий Быков был заочно арестован решением суда по делу о фейках о российской армии.

До этого, в середине июля, МВД объявило литератора в розыск. А еще раньше, в конце апреля, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Быкова.

Писателю вдвинуты обвинения по двум статьям: в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» и «уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Московский суд отменил заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой.** Знаменитость обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Она была заочно арестована в середине июля на два месяца с отсрочкой до момента задержания обвиняемой на территории РФ или с момента ее экстрадиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан иноагентом на территории РФ.

** — признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

